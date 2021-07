Affaire Pegasus: «Il est essentiel de garantir la protection de la vie privée»

Le secrétaire d’État en charge, notamment, de la Digitalisation et de la Protection de la vie privée, Mathieu Michel, a répété mardi qu’il était essentiel à ses yeux de garantir la protection de la vie privée mise à l’épreuve par l’évolution technologique.

Le téléphone de Carine Kanimba, fille de Paul Rusesabagina - rendu célèbre par le film «Hôtel Rwanda» et actuellement emprisonné à Kigali -, a été ciblé à plusieurs dizaines de reprises par le logiciel espion Pegasus, conçu par l’entreprise israélienne NSO Group, a rapporté mardi le quotidien Le Soir, dans le cadre d’une enquête menée par consortium de médias internationaux et basée sur une liste de contacts obtenue par le réseau Forbidden Stories et l’ONG Amnesty International.

Pour le secrétaire d’État Mathieu Michel, interrogé à ce propos, il est «essentiel de garantir la protection de la vie privée sans cesse mise à l’épreuve par l’évolution technologique».

«Aujourd’hui dans le cadre de l’évaluation de la loi vie privée nous redessinons le cadre mais surtout analysons la meilleure manière de faire évoluer les acteurs et les institutions chargés de garantir cette protection», a ajouté le secrétaire d’État.

M. Michel a par ailleurs souligné que la frontière avec la cybersécurité qui relève des compétences du Premier Ministre est très fine, comme c’est le cas avec l’espionnage étranger, qui relève de la compétence ministres Van Quickenborne (Justice) et Dedonder (Défense). «Nous devons trouver le juste équilibre pour donner à la législation la capacité de s’adapter en permanence aux nouvelles menaces», a-t-il commenté à ce propos.