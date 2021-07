L’application WhatsApp lance une fonction pratique et très attendue

La messagerie instantanée apporte une amélioration indispensable dans l’appel vidéo de groupe.

Vertement critiqué en 2021 pour les changements de ses conditions d’utilisation, WhatsApp continue contre vents et marées de modifier et améliorer son application mobile de messagerie instantanée (iPhone, Android). C’est une stratégie pour faire oublier les polémiques et les menaces qui ont poussé des milliers d’utilisateurs à quitter WhatsApp, propriété de Facebook, pour des concurrents comme Signal.

La mise à jour du moment de la célèbre «app» pour smartphone (plus de 2 milliards d’utilisateurs) se concentre sur l’appel vidéo de groupe. Pour rappel, «l’appel de groupe permet à un groupe allant jusqu’à huit participants d’effectuer un appel vidéo en utilisant WhatsApp», dixit le site officiel.

Bref, l’appli mobile essaie depuis 2016 de rivaliser avec d’autres logiciels et plates-formes de vidéoconférence, comme Skype, Teams, Zoom… Des applications qui ont connu un boum historique en 2020 avec le covid et le confinement, même si leur sécurité et leur confidentialité posent parfois de sérieux soucis (Zoom, Houseparty). Souvent battu dans le domaine, Google mise ainsi sur Google Meet, «la visioconférence haute qualité, maintenant disponible pour tous.»

Rejoindre un appel vidéo en cours

Pour mieux concurrencer ses rivaux, WhatsApp lance enfin une fonction très attendue: la possibilité de rejoindre un appel vidéo en cours. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’était pas possible jusqu’ici de participer à une conversation vidéo déjà entamée. Cette limitation était un brin surréaliste.

La faille est désormais corrigée et le site WhatsApp nous explique comment rejoindre un appel vidéo de groupe en cours:

– Ouvrez WhatsApp, puis appuyez sur l’onglet Appels.

– Si l’appel est en cours, appuyez sur l’appel que vous souhaitez rejoindre. Cette action ouvrira l’écran des informations de l’appel.

– À partir du menu de l’appel, appuyez sur Rejoindre.

Les meilleures astuces WhatsApp

C’est une corde de plus qui s’ajoute à l’arc de la messagerie instantanée. Ses fonctions les plus pratiques sont parfois méconnues. Il est ainsi possible de lire ses messages WhatsApp sans être « vu », tout comme il est possible d’empêcher des inconnus de venir nous embêter.

Pour vous faciliter la vie, nous avons rassemblé pour vous les 10 meilleures astuces WhatsApp: partager sa localisation en direct, isoler les messages importants, écrire en gras, italique, barré…