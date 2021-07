Pourquoi il faut se demander si l’alerte a été bien donnée, les soldats du Génie sur le front des inondations, les commerçants verviétois parviendront-ils à se relever ? Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 20 juillet.

1. EDITO Mieux alerter, sans crier au loup

Pourquoi n’a-t-on pas évacué plus tôt les citoyens résidant en bord d’Ourthe, de Vesdre, de Meuse…? Pourquoi n’a-t-on pas mieux informé les populations sur le danger de ces pluies annoncées?

Autant de questions, certes faciles à poser, mais légitimes.

2. Une quarantaine de Géniaques déployés en permanence sur les inondations

Les Géniaques amaytois assurent le coup depuis jeudi pour aider les sinistrés de par la Wallonie.

3. Hamoir nettoie, reloge, mais pense aussi, déjà, à l’après et à la reconstruction

Hamoir voit le bout du tunnel… même s’il est encore loin. On a relogé les sinistrés, on nettoie, on évacue les déchets. Mais on pense aussi à l’après.

4. Inondations: les commerçants verviétois pourront-ils se relever?

Depuis jeudi, les commerçants du centre de Verviers sont à pied d’œuvre pour tenter de sauver ce qu’il reste de leurs établissements. Après les travaux, le Covid et les tergiversations autour du centre commercial, les inondations leur donnent un nouveau coup de massue.

5. Gembloux: pas de travaux d’aménagement de la N4 avant 2022

Le projet a pris du retard, notamment en raison d’un manque de ressources humaines au sein de la Direction territoriale de Namur.

6. L’Arche de Noé: où les animaux sont rois

Près de la frontière franco-belge, L’Arche de Noé accueille une soixantaine d’espèces domestiques et exotiques. Un plaisir pour les familles.

7. Les escape games se déclinent en extérieur

Deux escape games extérieurs ont fait leur apparition dans le centre-ville carolo. Comment visiter autrement le cœur urbain.

8. Nicaise répond aux critiques sur le Standard: «On récoltera les fruits du travail actuel dans un ou deux ans»

Benjamin Nicaise, directeur technique, répond aux critiques et préface la saison 2021-2022 des Rouches.

9. Un safari audio de créatures légendaires

Un dino, Big Foot, monstre du loch Ness: après les ovnis, Franck Istasse renoue avec l’étrange pour son podcast estival.

10. Tim Wellens de retour au Tour de Wallonie: «Cela va un peu mieux que prévu»

Ancien lauréat de l’épreuve, Tim Wellens, le puncheur de Lotto-Soudal, reprend mais reste prudent avant d’entamer le Tour de Wallonie.

