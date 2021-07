Inondations: Chaudfontaine ouvre un compte de solidarité pour venir en aide à ses 4.000 sinistrés

Un compte de solidarité a été ouvert mardi par la Commune et le CPAS de Chaudfontaine. BELGA

La Commune de Chaudfontaine et son CPAS ouvrent un compte de solidarité pour venir en aide à leurs 4.000 sinistrés.

L’eau a, pour certains, tout emporté. Tout détruit. Une vie réduite à néant pour de nombreux Calidifontains au lendemain des inondations ayant endeuillé le pays. Et toute aide financière, même modeste, est aujourd’hui la bienvenue pour venir en aide aux 4.000 sinistrés de la commune. La Commune et le CPAS ont ainsi annoncé ce mardi avoir ouvert un compte de solidarité (n° de compte BE93 0910 0097 3867).

«L’argent récolté sera géré par le CPAS de Chaudfontaine au bénéfice intégral des situations les plus dramatiques et les plus urgentes», a indiqué la Commune, par voie de communiqué. «Un tout grand merci pour votre générosité», a-t-elle ajouté, précisant que «tout don de 40€ minimum donnera lieu à une déductibilité fiscale».