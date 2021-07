VIDÉO | La Belgique en deuil: la minute de silence à Verviers en présence du roi et de la reine

La Belgique en deuil national ce mardi en mémoire des victimes des intempéries de la semaine passée.

Une cérémonie officielle est organisée ce mardi à Verviers à l’occasion de la journée de deuil national décrétée à la suite des intempéries et inondations dévastatrices de la semaine passée, qui ont coûté la vie à plus de 30 personnes. Le roi Philippe, la reine Mathilde, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, sont présents pour y observer une minute de silence à 12h01.

Cette journée de deuil national fait suite aux inondations qui ont touché le pays ces derniers jours et a lieu en témoignage de compassion envers les victimes et leurs proches.

La cérémonie officielle a débuté dès 11h00 à la caserne de sapeurs-pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau à Verviers, ville très fortement touchée par une Vesdre déchaînée.

