Soya, des bougies mouscronnoises respectueuses

Point de paraffine issue du pétrole. Ici, que de la cire de soja éthique! Du biodégradable, végétal et vegan. Com.

Depuis le premier confinement, Soraya Engels confectionne chez elle, rue du Petit-Pont, des bougies parfaites sous tous rapports…

C’est durant le premier confinement que Soraya Engels s’est découvert une passion, celle de la création de bougies.

«J’ai commencé cela pour moi, en faisant beaucoup de tests, notamment pour éviter les trous dans la cire. En me renseignant sur les composants des bougies que l’on trouve en général, j’ai découvert leur grande nocivité… explique la Mouscronnoise qui nage à contre-courant avec ses créations éthiques.

La plupart des bougies sont en cire de paraffine issue du pétrole ou en cire de palme. J’utilise de la cire de soja dont on me certifie que c’est issu d’une plantation respectueuse. Le soja permet donc une bougie fabriquée à la main, chez moi, qui est 100% végétal et vegan, biodégradable, certifié sans pesticide ni OGM.»

Bois de oud, fleur de coton, vanille malgache

Du côté des fragrances, le plus dur sera de choisir, d’autant que l’agréable parfum se distingue bien plus intensément que les bougies communes.

«C’est à Grasse que les fragrances que j’utilise sont créées, elles sont sans phtalate ni substance CMR (Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques). Je les dose à hauteur de 10% quand la moyenne est plutôt de 4 à 5%. J’ai neuf propositions pour cet été que je vais changer cet hiver.»

Un ensemble proposé en de jolis pots métalliques «qui pourront avoir une seconde vie à la maison. Pour le moment, je ne propose qu’un seul format de 200 grammes pour une durée d’une quarantaine d’heures. Il est au prix de 22€. Je vais proposer plus tard de plus grandes bougies. J’ai aussi des fondants de 45/50 grammes à 8€».

Allez la retirer ou faites – là vous livrer

Aujourd’hui, le bouche-à-oreille se met progressivement en place. C’est par le biais de Facebook et d’Instagram que la communication et les commandes de Soya Bougies transitent.

«On peut venir les acheter à mon domicile, 71 rue du Petit-Pont, mais je livre aussi sur le grand Mouscron. Il y aura du dépôt-vente par la suite…», explique encore la créatrice qui, cultivant sa passion pour la déco, propose aussi des articles de naissance ou de mariage incluant ses bougies en guise de cadeau personnalisé.

Enfin, pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore compris: Soya Bougies est la contraction de Soraya et de soja en langue de Shakespeare…