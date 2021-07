Lidl et Delhaize offrent 1,5 million d’euros à la Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations

Les supermarchés Lidl et Delhaize ont annoncé faire des dons à la Croix-Rouge de Belgique pour soutenir les victimes des intempéries qui ont ravagé une partie du pays la semaine dernière.

La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons pour les personnes sinistrées à la suite des inondations: un versement peut être fait sur le numéro de compte BE70-00000000-2525 ou par SMS, en envoyant Solidarity au 4430 (un don unique d’un euro sera alors effectué).

Lidl a répondu à cet appel en faisant don de 500.000 euros à la Croix-Rouge de Belgique, en plus du don de produits alimentaires, mais aussi de gel douche, de couches et d’eau aux communes les plus touchées, a indiqué lundi la chaîne de supermarchés. Au total, 100.000 euros de marchandises ont été donnés.

Delhaize a décidé de verser un million d’euros, a communiqué le groupe mardi. Il a aussi envoyé depuis jeudi dernier 10.000 colis alimentaires et 22.000 litres d’eau dans les zones touchées par les intempéries.

«Tous les dons récoltés par la Croix-Rouge de Belgique permettent de financer les opérations de secours et l’assistance directe apportée en urgence aux victimes des inondations», explique l’administrateur-délégué de la section francophone de la Croix-Rouge de Belgique, Pierre Hublet. «La phase de secours est toujours en cours. Nous avons débuté l’évaluation continue des besoins des victimes. Des dispositifs adaptés seront mis en place de manière organisée avec les autorités et les partenaires locaux», précise-t-il, cité dans le communiqué de Delhaize.

Par ailleurs, Delhaize va ouvrir un compte bancaire destiné spécifiquement à soutenir les employés et magasins de la chaîne touchés par les inondations.