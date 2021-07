VIDÉO | Les tristes images d’un camping complètement détruit à Esneux

Des campings résidentiels ont été entièrement dévastés à Tilff et Esneux. Il ne reste rien des installations.

Les pluies diluviennes et les inondations qui ont fait 31 morts en Belgique, selon un dernier bilan provisoire, n’ont pas épargné les campings d’Esneux. Une vue aérienne montre le spectacle désolant de ce camping complètement détruit.

Entre Esneux et Tilff, de nombreux résidents occupent des habitations sommaires, des caravanes, des bungalows, de petites maisons sur pilotis… Ces citoyens sont des habitués des inondations, le niveau des campings étant souvent plus bas que l’Ourthe, rivière capricieuse et alimentée par l’Amblève. Mais cette fois, la force déchaînée par la montée des eaux était au-dessus de toutes les prévisions.

Sur ces images de drône, on peut voir des dégâts colossaux. On ne compte plus les caravanes emportées, immergées ou complètement détruites. De nombreux logements ont été rayés de la carte. Sur les 180 habitants de ces campings permanents, une grande majorité a toutefois pu être secourue. Même si un homme de 81 ans est toujours porté disparu.