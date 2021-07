Inondations: comment reloger des milliers de personnes ?

De nombreuses communes font devoir faire face à cette question cruciale: comment reloger les habitants qui n’ont plus d’habitations. Des milliers de personnes sont dans le cas.

«Pas une proposition de logement, alors que des milliers de personnes seront sans toit dès vendredi (l’assurance ne prend qu’une semaine à l’hôtel)». Dans son coup de gueule, Cédric Halin, le bourgmestre d’Olne, pointe un très important problème.

À Verviers aussi, cette problématique hante déjà la bourgmestre et elle ne cache pas son désarois. «Il va falloir reloger les gens. Certains continuent à vivre au 1er et 2e étage, sans cuisine et/ou salle de bains, avec une maison humide qui doit sécher et des conditions sanitaires compliquées», commente Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers. Impossible de vivre ainsi bien longtemps, au risque de tomber malade. Et les travaux prendront du temps. «Il va falloir les reloger. Mais comment reloger des milliers de personnes?» La maïeure va prendre contact avec des maires français, ayant connu de telles catastrophes, afin d’avoir leurs conseils et enseignements sur la question.

Les deux villages deHamoir et Comblain-la-Tour ont été particulièrement touchés par les inondations. La priorité de la Commune? Les habitants. «Et on a fort bien avancé, les choses se passent avec ordre et organisation», expliquait hier en fin de journée le bourgmestre Patrick Lecerf. Avant toute chose, il a fallu reloger ceux qui n’avaient plus de toit. «C’est peut-être le seul point noir de la situation», souligne le 1er échevin Michel Legros, qui n’a néanmoins pas d’autre terme que celui d’«extraordinaire» pour qualifier cet élan de solidarité et de générosité. Mais reloger les habitants sinistrés n’est pas chose facile. «C’est même un vrai chemin de croix.» Le CPAS avait cependant fait le compte des premiers chiffres du relogement hier en fin de journée. «Actuellement, on a relogé 20 ménages. Mais c’est un chiffre sûrement sous-estimé, car beaucoup de gens ne sont pas passés par le CPAS. Ils ont été accueillis dans la famille, chez des amis.» Et à moyen et long termes, ce ne sera pas tenable. «Ce chiffre va donc augmenter», en est persuadé le 1er échevin.

Du côté de Rochefort, la bourgmestre ne cache pas la difficulté de la situation: «La priorité sera de reloger les personnes qui ont été accueillies au centre des Masures à Han-sur-Lesse.». Mais tous ne pourront pas rester près de chez eux: «Cela s’annonce difficile mais ce sera l’une des missions du CPAS».