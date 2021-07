Mexique: deux cas de Covid dans la sélection de baseball

Deux joueurs de l’équipe mexicaine de baseball sélectionnée pour les Jeux olympiques (23 juillet-8 août) ont été testés positifs au Covid-19 après un prélèvement effectué dimanche, à quelques jours de leur départ pour Tokyo, ont annoncé lundi les autorités sportives mexicaines.

« Au début du regroupement de la sélection mexicaine de baseball deux cas positifs asymptomatiques de Covid-19 ont été détectés», ont rapporté la Fédération et la Ligue mexicaines de baseball (Femebe et LMB), précisant qu’il s’agissait des joueurs Hector Velazquez et Sammy Solis.

Les deux lanceurs jouent pour l’équipe des Acereros de Monclova, membre de la Ligue. Ils ont été placés à l’isolement «immédiatement dans leurs chambres d’hôtel où se regroupe l’équipe nationale, ainsi que tous les joueurs et l’encadrement technique de l’équipe».

Tous les membres de la sélection nationale ont de nouveau été soumis lundi matin à des tests de dépistage PCR. L’entraînement prévu en soirée dans le stade Alfredo Harp Helu de Mexico a été annulé.

La sélection mexicaine de baseball, qui s’est qualifiée pour la première fois à des JO, doit voyager mercredi à Tokyo.

Elle figure dans le Groupe A, où elle doit affronter la République dominicaine le 30 juillet et le Japon le lendemain.