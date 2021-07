Le militant français Cédric Herrou auprès des sans-papiers: «Un curé fait le travail d’un gouvernement entier»

Le sort des grévistes de la faim de l’église du Béguinage et des facultés libres bruxelloises est inquiétant. L’activiste français Cédric Herrou a fait le déplacement pour apporter un soutien symbolique. Sa présence est inédite par rapport à son contrôle judiciaire. La France l’a condamné pour hébergement de réfugiés, un geste interdit par la loi là-bas. Nous l’avons rencontré.

Vous imaginez les gens qui ont construit cette église-là? Vous croyez qu’ils se sont dit que des gens viendraient mourir dedans en 2021?

Êtes-vous rentré dans l’église pour les rencontrer ? Quel est votre état d’esprit ?

Honnêtement, je n’aime pas faire ça. ça fait un peu voyeur. Les gens… Les gens sont en train de mourir. Vraiment. Ils ne mangent pas pendant 58 jours. Il va y avoir des situations de non-retour au niveau des problèmes de santé. Ces gens sont prêts à aller jusque-là. C’est quand même fou que ça se produise dans une telle indifférence. Les gens sont prêts à mourir pour montrer un attachement à un pays. Et dans le même temps, un gouvernement prétexte qu’ils ne sont pas intégrés, que ce sont des étrangers. Ce que ces gens sont en train de dire, c’est qu’ils en ont marre d’être quasiment «esclavagisés», maltraités parce qu’ils sont sans-papiers, parce qu’ils sont mal payés, voire pas payés du tout. Et dans le gouvernement, seuls deux gauchistes se bougent et c’est pour dire qu’ils vont démissionner s’il y a un mort (NDLR: le PS et Ecolo menacent de quitter le gouvernement si un gréviste décède). Mais c’est quand même fou, leur rôle n’est pas de démissionner, en fait. Leur rôle est de venir ici et de faire leur rôle de politicien. Et ce chantage de dire qu’ils démissionneront s’il y a un mort... C’est ça leur gestion politique?

J’ai l’impression qu’il y a une scission entre le monde des mandataires politiques et ce que vit la population. On doit vraiment vivre dans des mondes différents. Par exemple, sur les aspects de la gestion du Covid, la souffrance économique et climatique qu’il peut y avoir… Vous l’avez vu, en Belgique et en Allemagne. Nous (NDLR: à Breil sur Roya), on s’est pris une tempête en octobre dernier. On a l’impression que la réponse n’est pas à la hauteur des problèmes. Et il y a un acharnement sur ces gens-là, tout ça pour trouver l’ennemi commun. Quand les sociétés se divisent, ils identifient un ennemi commun et les gens se rassemblent et se fédèrent. La seule stratégie «politicienne» est le racisme systémique. Là, un problème de société existe, de civilisation même. Vous imaginez les gens qui ont construit cette église-là? Vous croyez qu’ils se sont dit que des gens viendraient mourir dedans en 2021? Ça paraît insensé.

Par rapport aux personnes réfugiées que vous prenez sous votre aile dans les Alpes, quel parallèle peut-être fait au niveau de la gestion politique?

C’est un peu comme ce qu’il se passe en Méditerranée. Des gens y meurent dans l’indifférence la plus totale. Le racisme systémique n’est pas forcément la violence envers l’étranger. C’est l’inconsidération. C’est l’impossibilité d’avoir une empathie parce que leur vécu est éloigné, comme si c’était une autre espèce en fait. Les gens ne comprennent même pas ce que signifie de ne pas manger. Ils n’arrivent pas à conscientiser tout ça, cette grève de la faim, l’hécatombe en Méditerranée. Sinon, ils seraient choqués. Ou alors, il faut être un sociopathe. Et ce racisme est tellement profond qu’il ne permet pas d’avoir de l’empathie avec ces gens, parce qu’ils les trouvent différents de nous.

Il est difficile de dire si on comprend ou pas, mais vous figurez-vous la démarche de cesser de s’alimenter et de boire pour obtenir une régularisation?

C’est fou… Ils n’ont plus que ça comme choix. Ça paraît dingue. C’est similaire à ces personnes qui migrent. Elles affrontent la Lybie, la torture, la violence, l’esclavage, la Méditerranée et les risques de noyade, etc. C’est pour ça qu’on n’arrive pas à être empathique. On dispose de vies trop confortables pour comprendre. Il y a clairement un problème de société.

La régularisation massive est-elle la solution à cette situation?

C’est clair et net. Ou alors, proposer des régularisations d’un an. Même en étant contre l’immigration, il arrive un moment où il faut être pragmatique. Ils sont déjà là et ils travaillent au black. Le fait de les régulariser un an et les suivre, ça permet de les cerner. Je ne vois pas du tout l’aspect positif de maintenir les gens dans la clandestinité. Les gens se marginalisent. Et le risque est qu’ils se radicalisent. Les Belges le savent autant que les Français. Je pense que la politique migratoire en Europe a été un échec complet sur la forme de l’intégration. Et au lieu de se remettre en question sur l’intégration et la capacité à intégrer les gens, on remet en cause les nationalités étrangères. C’est fou. On commence à hiérarchiser telle et telle nationalité par rapport à son potentiel de violence, et c’est grave de penser comme ça. On banalise le racisme. Ce qui est bizarre, c’est que c’est à contre-sens de ce monde mondialisé. On consomme des choses du monde entier, on voyage partout.

Y a-t-il une suite logique dans votre activisme à vous déplacer jusqu’ici?

C’est de l’ordre de l’indignité. Mais souvent, les gens se disent que je suis un pro-migrant. Je suis juste solidaire avec les «personnes-cible». À un moment, j’hébergeais beaucoup de femmes qui vivaient la migration. Pas parce qu’elles sont plus faibles que les hommes, mais elles sont plus ciblées. Et ici, les cibles de l’acharnement sociétal, ce sont ces personnes sans-papiers. Franchement, si des Belges étaient à leur place, ça n’aurait pas duré autant de temps. C’est un curé qui fait le travail d’un gouvernement tout entier. Il me fait penser à Don Rito, un curé qui vit dans la partie italienne de ma vallée. Il avait ouvert une église dans laquelle j’allais chercher des familles, des gamins, pour les héberger chez moi. Il a été expulsé de son église, après deux ans.