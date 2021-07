Kaamelott, Le vétéran, Médecin de nuit, Baby Boss 2, etc.: toutes les sorties cinéma de ce 21 juillet

Un bikini trop petit, un stéthoscope, quelques chevaliers, ou encore un cartel mexicain: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 21 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Kaamelott: premier volet

Comédie d’Alexandre Astier. Avec Alexandre Astier et Alain Chabat. Durée: 2 h.

Ce que ça raconte

Alors que le royaume de Logres est aux mains de Lancelot-du-Lac, des mercenaires débusquent le roi Arthur, en exil depuis dix ans.

Ce qu’on en pense

L’adaptation ciné de la série culte d’Alexandre Astier reprend les ingrédients qui ont fait le succès du machin. C’est drôle, même pour les incultes qui n’y connaissent que dalle à l’univers.

La critique complète

Médecin de nuit

Drame d’Elie Wajeman. Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau et Pio Marmai. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Mikaël, médecin de nuit, est arrivé dans une impasse. La prochaine nuit sera décisive, tant sur le plan personnel que professionnel.

Ce qu’on en pense

Un polar noir, certes déprimant pour la condition humaine mais qui maintient en haleine jusqu’au bout de la nuit de ce pauvre gars. Fort.

La critique complète

Le vétéran

Thriller de Robert Lorenz. Avec Liam Neeson. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Jim file un mauvais coton: veuf depuis un an et miné par les dettes, il pourrait perdre son ranch. Et voilà qu’un jeune clandestin mexicain débarque avec tout un cartel aux fesses. Ouais, il file un mauvais coton, Jim.

Ce qu’on en pense

Liam Neeson nous refait le coup du vieux héros fatigué qui ressort ses flingues de dessous le comptoir. Et que ça pétarade. Et que ça joue les héros. Et que c’est prévisible.

La critique complète

Baby Boss 2

Film d’animation de Tom McGrath. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Maintenant que Tim et son baby boss de frère ont grandi, une nouvelle recrue assure la liaison avec Baby Corp. Ce qui signifie donc une nouvelle mission, même s’ils ont maintenant du poil au menton.

Ce qu’on en pense

Une suite amusante, mais pas indispensable. Maintenant qu’on connaît la mélodie, c’est moins rigolo leurs affaires de bébés en costard.

La critique complète

Spirale: l’héritage de Saw

Film d’horreur de Darren Lynn Bousman. Avec Chris Rock et Samuel L. Jackson. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Des policiers se retrouvent confrontés à une série de meurtres qui ressemblent bizarrement à ceux perpétrés jadis par le tueur au puzzle dit Jigsaw.

Ce qu’on en pense

Une piètre tentative de résurrection de saga qui accumule de l’horreur éculée et des dialogues vulgaires. Au secours!

La critique complète

Sweet Thing

Drame familial d’Alexandre Rockwell. Avec Will Paton et Lana Rockwell. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

Un frère et une sœur vivotent, entre un père alcoolo et une mère instable. Une rencontre va tout changer, au moins provisoirement.

Ce qu’on en pense

Un drôle de récit initiatique, qui lorgne vers les grandes heures du cinéma indépendant américain, avec son noir et blanc argentique et ses références au kilo. Déroutant, puis touchant, quand même.

La critique complète

Old

Thriller fantastique de M. Night Shyamalan. Avec Gael García Bernal, Vicky Krieps et Rufus Sewell. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Une famille débarque sur une plage paradisiaque. Avant de s’apercevoir que l’endroit les fait tous vieillir de façon accélérée.

Ce qu’on en pense

On pourrait vous dire que c’est une drôle d’adaptation de Château de sable, une BD de Frédérik Peeters sortie en 2010. Qu’elle démarre bien, puis se fourvoie à force de trop en révéler. Ça serait peut-être même vrai. Ou pas. Mais on ne le fera pas: paraît qu’y un embargo sur les critiques jusqu’à ce mercredi 21 juillet. Pas la peine de supplier, on ne pipera mot.