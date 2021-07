Grève de la faim des sans-papiers: Alexander De Croo condamne les tensions politiques dans un contexte «suffisamment compliqué»

Interrogé sur le dossier des sans-papiers à l’issue du comité de concertation de ce lundi 19 juillet, Alexander De Croo a condamné les tensions politiques qui se profilent au sein de la coalition Vivaldi.

«Ce qu’on attend de nous c’est de trouver des solutions, pas de créer des problèmes», a déclaré Alexander De Croo lors de la conférence de presse du codeco de lundi.

Le Premier ministre a appuyé l’absurdité de la situation au regard des événements dramatiques des derniers jours. «Je pense qu’à un moment comme aujourd’hui, alors qu’on a perdu 31 personnes, que des centaines de personnes ont disparu et que d’autres ont tout perdu, la dernière chose dont on a besoin maintenant ce sont des problèmes politiques, a appuyé Alexander De Croo. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un de sensé, à un moment comme celui-ci, prenne des décisions qui rendent la situation encore plus pénible.»

Cette déclaration intervient alors que le vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) a informé lundi le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et les autres vice-Premiers que les membres socialistes du gouvernement démissionneront «dans l’heure» si un des grévistes de la faim décède.

Plus que quelques jours de survie

L’état de santé des sans papiers est en effet en train de détériorer. Médecins du monde lance l’alerte: 300 grévistes n’ont plus que quelques jours de survie, à cause de la grève de la faim et de la soif. Hier soir, vers 23 heures, le gouvernement a envoyé 15 ambulances.

«Si certains disent qu’il y a une inactivité du gouvernement, c’est qu’ils n’ont pas fait attention à tous les efforts qui ont déjà été fournis», a tenu à préciser le Premier ministre. Ce dernier a notamment cité les différentes réunions menées par le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi, ainsi que l’instauration d’une zone neutre ou encore la nomination récente de Dirk Van den Bulck en tant qu’envoyé spécial qui servira de relais pour orienter les grévistes de la faim vers les procédures existantes.