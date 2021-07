Le roi Philippe et le Premier ministre observeront la minute de silence à Verviers

Le roi Philippe sera accompagné d’Alexander De Croo et Elio Di Rupo à Verviers. Photo News

Après Pepinster et Chaudfontaine, le roi se rendra à Verviers pour visiter les sinistrés.

Une cérémonie officielle sera organisée ce mardi à Verviers à l’occasion de la journée de deuil national décrétée à la suite des intempéries et inondations dévastatrices de la semaine passée, qui ont coûté la vie à 31 personnes selon le dernier bilan officiel. Le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre-président wallon Elio Di Rupo, entre autres, seront présents et y observeront une minute de silence à 12h01, signale lundi le SPF Intérieur.

Cette journée de deuil national fait suite aux inondations qui ont touché le pays ces derniers jours et aura lieu en témoignage de compassion envers les victimes et leurs proches.

Une cérémonie officielle aura lieu dès 11h00 à la caserne de sapeurs-pompiers de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau à Verviers, ville très fortement touchée par une Vesdre déchaînée.

Y seront également présents Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Hervé Jamar, gouverneur de la province de Liège et plusieurs bourgmestres des localités touchées.

Les autorités et le Roi s’entretiendront avec des victimes. Mais aussi avec des délégations de pompiers, des ambulanciers, de la Protection civile, de la police, du réseau des zones de secours installées en Wallonie (ReZonWal) et des bourgmestres.

Les sirènes de la caserne retentiront à 12h00 précises, moment suivi d’une minute de silence. Le souverain quittera ensuite les lieux.

Lors de son traditionnel discours à la nation pour le 21 juillet, diffusé à 13h00, le roi Philippe évoquera les événements dramatiques de ces derniers jours.