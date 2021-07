Grève de la faim des sans-papiers: Sammy Mahdi tend la main aux sans-papiers

Une solution se dessine-t-elle pour les sans-papiers ?

Les personnes sans-papiers qui sont gravement malades peuvent introduire une demande de séjour pour raison médicale, a rappelé lundi en fin de journée le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi.

Ces personnes n’ont pas seulement besoin d’une assistance médicale urgente, elles peuvent aussi faire appel à des procédures existantes, a-t-il indiqué dans un communiqué intitulé «Le secrétaire d’État Sammy Mahdi tend la main pour sortir de l’impasse».

Le dossier des sans-papiers en grève de la faim et, pour certains, en grève de la soif, a accentué les tensions au sein du gouvernement De Croo ces derniers jours, le PS et Ecolo menaçant même de faire démissionner leurs ministres si un gréviste venait à décéder.

Plus tôt dans la journée, M. Mahdi (CD&V) avait désigné un envoyé spécial pour orienter les sans-papiers vers les procédures existantes, en la personne du commissaire général aux réfugiés et apatrides, Dirk Van den Bulck. Ce dernier s’est immédiatement rendu à l’église du Béguinage ainsi que sur les sites de l’ULB et de la VUB où les grévistes mènent leur action depuis près de deux mois.