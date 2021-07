Intempéries: Déjà 3,9 millions d’euros collectés par la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés

3,9 millions d’euros ont déjà collecté par la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés des intempéries.

Lundi matin, les Belges avaient déjà versé 3,9 millions d’euros de dons sur le compte spécial ouvert par la Croix-Rouge de Belgique et la «Rode Kruis-Vlaanderen» pour venir en aide aux victimes des inondations.

L’argent récolté sera utilisé très prochainement de manière à soutenir efficacement les sinistrés.

Lors de ce genre de catastrophes de grande ampleur, l’organisation du soutien aux sinistrés se décline en plusieurs phases d’actions: l’intervention de première urgence (abris, vivres et soins), suivie de l’évaluation plus précise des besoins, puis de la reconstruction.

«Nous sommes seulement dans l’intensité de la première phase pour laquelle, à ce stade, nous avons déjà engagé 700.000 euros. La phase 2 d’évaluation des besoins ne fait que commencer. Les dons reçus sur le 2525 seront intensivement utilisés durant cette seconde phase. Et sur la base de ces besoins, des tâches concrètes seront planifiées pour aider toutes les victimes de manière efficace et à long terme», a expliqué la Croix-Rouge à travers son communiqué.

Il est toujours possible de faire des dons sur le compte bancaire national BE70 0000 0000 2525 de la Croix-Rouge. Un don unique de 1 euro peut également être fait par SMS au 4330 avec la mention «Solidarity».

10.700 Flamands volontaires

Au nord du pays, où il est possible de s’inscrire en tant que volontaire de crise, la solidarité s’est montrée également importante puisqu’à ce jour, 10.700 Flamands ont posé leur candidature pour participer aux tâches à accomplir dans les jours et semaines à venir, comme le déblaiement des débris et le nettoyage.