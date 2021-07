Les recherches des disparus se poursuivent après les inondations: comment ça se passe en pratique?

Côté familles ou côté victimes

Ante mortem

La DVI chapeaute les enquêtes «ante mortem», auprès des familles, à la maison communale de Crisnée «On reçoit les familles des personnes qui ont disparu, explique Régis Kalut. Les personnes doivent répondre à un questionnaire très détaillé, où l’on reprend la taille du disparu, sa pointure, s’il a eu une ablation de l’appendice ou une prothèse du genou. Ces réponses nous permettent de comparer avec les corps retrouvés.

Pour cette partie du travail, la DVI travaille en partenariat avec a Croix rouge, le service d’intervention psycho-sociale, qui prend en charge les familles.

Il a les personnes qui rencontrent les familles et celles qui passent leur temps au téléphone et sur l’ordinateur, pour obtenir un dossier dentaire, des radios, etc.

«On travaille aussi avec les assistants aux victimes des polices fédérales et locales, qui assurent un suivi longue durée de soutien et d’aide aux familles. C’est aussi eux qui annoncent la mauvaise nouvelle quand un corps qui correspond à la personne disparue.»

Post mortem

Tous les corps des victimes sont envoyés à Crisnée, dans une morgue mobile composée de camions frigorifiques – des morgues démontables. «Comme on arrivait au bout de la capacité, on a fait venir un conteneur maritime frigo en plus» ajoute M.Kalut.

Le travail d’identification post-mortem est lancé, avec une équipe de médecins légistes, des experts dentaires, et des gens de la police judiciaire, qui relèvent les empreintes, prennent l’ADN et font des photos. Le Pr Philippe Boxho (ULiège), légiste, explique «On relève toutes les caractéristiques: la couleur des yeux, des cheveux, les cicatrices… et on prélève également de l’ADN de la victime.» L’identification visuelle est compliquée par le temps et le séjour prolongé dans l’eau: «La putréfaction commence dans les 24 à 48 heures après le décès. Avec la macération dans l’eau, bientôt, on ne pourra plus relever les empreintes digitales, ni identifier la présence de cicatrices.» Pour l’ADN, il faut comparer l’ADN de la victime avec celui de la famille, et ça peut prendre plusieurs jours.

«Nous n’identifions pas uniquement sur base visuelle, précise Régis Kalut. Il nous faut des choses qui ne permettent pas le doute: une alliance, une prothèse de genou… Et si nous ne trouvons pas d’éléments probants, nous retombons sur les identifications primaires: les empreintes, la comparaison dentaire et l’ADN.»