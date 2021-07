Charles De Ketelaere remporte le Trophée Dominique D’Onofrio

Charles De Ketelaere est le lauréat du Trophée Dominique D’Onofrio 2020, ce remis lundi à Ganshoren, en même temps que le Trophée Raymond Goethals.

Le Brugeois est le deuxième jeune joueur à recevoir ce prix, récompensant le meilleur débutant du championnat de Belgique de football l’année passée.

Le joueur ne pouvait pas être âgé de plus de vingt ans à la date du 31 décembre 2020. Le milieu de terrain d’Anderlecht Yari Verschaeren a inauguré le palmarès en décembre 2019.

Ce Trophée du «rookie de l’année» est attribué par le jury du Trophée Raymond Goethals, lequel désigne le meilleur entraîneur de football belge, ou disposant de la bi-nationalité, qui exerce en Belgique ou à l’étranger.

Il est composé d’anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d’ex-lauréats du Trophée Raymond Goethals, attribué depuis 2011 (dans l’ordre chronologique Eric Gerets, Peter Maes, Francky Dury, Marc Wilmots et Hein Vanhaezebrouck, Michel Preud’homme, Felice Mazzu et Philippe Clement), d’arbitres et de membres de l’organisation du trophée.

La cérémonie a été repoussée à plusieurs en raison de la crise sanitaire, raison pour laquelle le trophée 2020 est remis alors que la saison 2021/2022 s’apprête à débuter.

De Ketelaere ravi «C’est chouette de voir tes prestations individuelles être récompensées et d’être voté par un jury de grands noms du football belge», a commenté le Brugeois après avoir reçu son prix. «Cela fait un petit temps, mais cela reste toujours chouette», a souri le milieu offensif. «La première saison est toujours spéciale. Le football est un sport d’équipe, donc évidement le titre de champion ou la Supercoupe que nous venons de gagner sont plus importants, mais c’est chouette de voir tes prestations individuelles être récompensées et être voté par un jury de grands noms du football belge.» C’est en effet un jury composé d’anciens sélectionneurs des Diables Rouges, d’ex-lauréats du Trophée Raymond Goethals, d’arbitres et de membres de l’organisation du trophée qui a plébiscité le Brugeois. Après les titres d’Espoir de l’année reçu dans le cadre du Soulier d’Or et du Gala du sport belge 2020, voici un nouveau trophée individuel pour De Ketelaere. Le Soulier d’Or sera le prochain à trôner dans son armoire à trophées? «Je ne pense pas au Soulier d’Or, chez nous il y a de très bons joueurs comme Noa Lang par exemple. Ce n’est pas un objectif en soi. L’objectif est de jouer avec le Club et continuer à progresser. Je ne peux pas nier que c’est une agréable sensation de gagner des prix individuels, mais les titres collectifs sont plus importants.» De même, De Ketelaere préfère «se concentrer sur s’entraîner dur chaque jour et être titularisé à Bruges» plutôt que penser à la prochaine sélection des Diables Rouges.