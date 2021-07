Le débrief du jour: Plus de 200 morts dans les inondations | Codeco pour la suite de l’été | L’horreur en France

Le bilan toujours plus lourd des intempéries en Belgique et en Allemagne; un comité de concertation pour baliser la suite de l’été tandis que l’Angleterre lance son déconfinement; un horrible fait divers en France: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Inondations: plus de 200 morts en Belgique et en Allemagne

Le bilan des intempéries ne cesse de s’alourdir. Ce lundi matin, il a grimpé à au moins 36 morts et plus d’une centaine de personnes disparues rien qu’en Belgique.

+ À LIRE | De nouveaux décès annoncés à Chaudfontaine ce lundi matin

L’Allemagne aussi paye un lourd tribu aux inondations dévastatrices dans l’ouest du pays. On dénombre là-bas au moins 165 décès.

+ À LIRE AUSSI | Le bilan en Allemagne ce lundi matin

2. Codeco

Le comité de concertation qui devait avoir lieu vendredi a été reporté à ce lundi suite aux inondations. Les principales autorités du pays devaient baliser la suite de l’été.

+ À LIRE | Voici les annonces du Codeco

Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a également annoncé ce lundi une mise à jour: à partir de mercredi, Andorre, les Açores, Malte, les Pays-Bas, l’Espagne et certaines régions grecques et danoises passeront en rouge.

+ À LIRE | Voyages en Europe: Andorre, les Açores, Malte, les Pays-Bas et l’Espagne en rouge sur la carte européenne

Enfin, au Royaume-Uni, ce lundi est surnommé «Jour de liberté»: l’Angleterre jette le masque et supprime quasiment toutes les restrictions liées à la pandémie, une décision qui inquiète la communauté scientifique et des responsables politiques.

+ À LIRE | Covid: l’Angleterre se déconfine

3. Un ado décapité en France

Horrible fait divers en France: un corps décapité, potentiellement celui d’un mineur de 13 ans, a été découvert dimanche soir à Tarascon, près d’Avignon, et l’auteur présumé de cet homicide a été tué dans la nuit par un policier dans cette même ville.

+ À LIRE | Découverte d’un corps décapité dans le sud de la France: le tueur présumé a été abattu

4. Accident mortel à Leuze

Une voiture a terminé sa course dans un ravin dans la nuit de dimanche à lundi, à Leuze-en-Hainaut. L’un des cinq occupants est mort sur le coup et deux autres ont été blessés, dont un grièvement.

+ À LIRE | Un mort et un blessé grave dans un accident de la route à Leuze-en-Hainaut

5. «Sambi» à Arsenal

Le jeune Diable rouge a signé un «contrat à long terme» en faveur du club londonien.

+ À LIRE | Officiel: Albert Sambi Lokonga quitte Anderlecht pour Arsenal