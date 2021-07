Les sinistrés des inondations peuvent à nouveau joindre les numéros d’urgence

Les équipes des opérateurs télécoms sont sur le terrain pour rétablir au plus vite les communications mobiles et fixes. Proximus

Appeler les secours avec son smartphone est à nouveau possible depuis toutes les zones sinistrées par les pluies torrentielles et les crues en Wallonie.

Les inondations en Wallonie ont également frappé de plein fouet les antennes et les installations des opérateurs mobiles. Au point d’empêcher des sinistrés en détresse d’appeler secours et numéros d’urgence avec leur smartphone. Les équipes de trois propriétaires d’un réseau mobile en Belgique (Proximus, Orange, Base) travaillent d’arrache-pied pour rétablir les communications zone par zone. Avec une petite éclaircie dans la grisaille.

«La bonne nouvelle du jour», témoigne Michel Van Bellinghen, président de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications), «c’est qu’il n’y a plus de zone blanche pour les appels d’urgence. C’est-à-dire quel que soit l’opérateur mobile dont on est client, sur toutes les zones sinistrées, il y a toujours une possibilité de faire un appel d’urgence.»

Pepinster reconnecté

À Pepinster, commune tout particulièrement touchée, l’ensemble des services mobiles a été remis en ordre de marche, souligne Michel Van Bellinghen. «Les zones qui ne sont pas entièrement rétablies sont vraiment très limitées car les opérateurs ont beaucoup travaillé ces derniers jours. Là où c’est possible, ils ont placé des batteries mobiles pour remédier à l’absence d’électricité. Ils ont aussi déployé des antennes montées sur des véhicules en guise de remplacement provisoire. On a dans l’ensemble pour les services mobiles relativement peu de cas qui sont encore problématiques. Ces cas sont amenés dans tous prochains jours probablement à être résolus.»

Plus de patience sera par contre de mise pour les services fixes (Internet, TV digitale). «C’est plus compliqué car la cause des pannes peut être double. Il y a d’abord l’alimentation électrique. Sans électricité chez le client, il n’est pas possible de faire fonctionner le modem. Il y a ensuite les dégâts liés aux infrastructures télécoms. En termes de réparation, ça va prendre plus de temps que pour les réseaux mobiles.»

Les dégâts aux infrastructures des opérateurs télécoms sont considérables. Les réseaux fixes demanderont plus de temps pour être remis en ordre dans toutes les zones sinistrées. Proximus

Proximus fait le point

Sur sa page Facebook, Proximus donne des nouvelles de son réseau fixe et de son réseau mobile dans les zones sinistrées.

«Au niveau de la couverture du réseau mobile, les régions de Chaudfontaine, Eupen et Houyet sont encore touchées. Nous mettons tout en œuvre pour y rétablir la situation le plus rapidement possible mais cela risque de prendre encore quelques jours.

Concernant le réseau fixe, la situation dans les régions de Liège, Verviers, Rochefort et Marche-en-Famenne continue à évoluer positivement.

Pour la région de Pepinster, le réseau mobile est opérationnel mais la situation reste très difficile au niveau du réseau fixe (ligne fixe, Internet, TV) car notre bâtiment technique est totalement inaccessible.»