Coronavirus: les premiers centres de vaccination wallons vont fermer prochainement

Vu l’avancée du programme de vaccination contre le coronavirus en Wallonie, la Région va progressivement réduire l’activité de ses centres de vaccination.

Dix des 41 centres fermeront ainsi complètement leurs portes au public aux alentours du 15 août, et la plupart des autres fin août.

Concrètement, plusieurs centres administreront leurs ultimes premières doses dans les jours prochains. Ainsi, les antennes d’Andenne, Lierneux, Thuin et Hastière terminent cette semaine du 19 juillet et offrent, outre les secondes doses, la possibilité de se faire vacciner uniquement en vaccin une dose Johnson et Johnson.

Les antennes d’Herstal et du Standard vaccineront, elles, pour la dernière fois la semaine du 26 juillet et le Sporting de Charleroi, la semaine du 2 août en seconde dose et en dose unique Johnson & Johnson.

Selon les derniers chiffres disponibles, 77% des personnes de 18 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin contre le covid-19, et 59% sont complètement vaccinées.

«Face à la présence de variants plus agressifs et plus contagieux, afin de protéger les personnes contre un covid sévère et de garantir une rentrée scolaire sereine, les autorités wallonnes encouragent tous les citoyens à se faire vacciner au plus vite avant une fermeture progressive des centres à partir de la mi-août», conclut le communiqué.