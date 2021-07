VIDÉOS | «Étoiles jaunes»: des discours d’anti-vaccins qui choquent

Pour défendre leurs convictions, certains manifestants anti-vaccination ont affiché des références au port de l’étoile jaune lors des manifestations françaises de samedi. Une instrumentalisation qui révulse les victimes de la Shoa.

Plusieurs milliers de personnes, dans au moins trois rassemblements, manifestaient samedi après-midi à Paris contre la vaccination, la «dictature» ou le pass sanitaire. Parmi eux, certains manifestants ont brandi des slogans et des photos qui ont suscité une vive polémique, avec des références à l’Apartheid ou au port de l’étoile jaune.

Un amalgame avec l’holocauste qui soulève l’indignation. «Je voudrais dire mon indignation devant ce qui s’est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j’ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l’ai porté l’étoile. Je sais ce que c’est. Je l’ai dans ma chair encore», a confié Joseph Szwarc, rescapé de la rafle du Vel d’Hiv.

«C’est le devoir de tous. De tous nos concitoyens. De se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière. Antisémite, raciste», a-t-il ajouté, faisant référence aux parallèles utilisés entre les opposants à la vaccination, et le statut des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

Colère et indignation de M. Szwarc, 94 ans, rescapé de la rafle du Vel d’Hiv.

Pour rappeler à tous que les amalgames ignobles récents sont insupportables et une honte pour notre république.

Je les condamne fermement. pic.twitter.com/HIMZlJEWkW — Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) July 18, 2021

L’étoile jaune vous conduisait à la mort, tandis que le vaccin permet de sauver des vies

Cette comparaison a également été condamnée par le grand rabbin de France Haïm Korsia qui regrette «une banalisation des persécutions subies par les Juifs pendant la Seconde guerre mondiale», et évoque des «amalgames dangereux» sur les ondes d’Europe 1. «Par rapport à ce qu’il s’est passé pendant la Seconde guerre mondiale, à l’organisation de la déportation et du massacre des Juifs, la pire des choses, c’est la banalisation, de considérer que tout se vaut», poursuit le responsable religieux.

«L’étoile jaune vous conduisait à la mort, tandis que le vaccin permet de sauver des vies», souligne également sur Franceinfo l’avocat français Arno Klarsfeld, membre de l’association des Fils et Filles des déportés Juifs de France.

Faire un parallèle entre le régime de Vichy et le pass sanitaire est «une comparaison odieuse», a affirmé l’avocat, qui réclame que les manifestants concernés soient «exclus» des cortèges. «On peut ne pas vouloir se faire vacciner, mais pas besoin d’appeler aux plus grandes tragédies qui ont frappé notre planète pour justifier sa non-volonté de se faire vacciner», a souligné Arno Klarsfeld. «Ce qui m’inquiète, c’est que personne ne réagisse, que ceux qui organisent les manifestations ne réagissent pas et que le service d’ordre ne vire pas ces gens.»