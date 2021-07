Les 3 meilleurs services «cloud» pour stocker et protéger vos fichiers

Le stockage dans le «cloud» accueille et protège les fichiers et les données de votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette…

Payant ou gratuit, un service «cloud» est loin de se résumer au seul stockage de vos fichiers en ligne. C’est bien plus qu’une option de sauvegarde censée remplacer le disque dur externe à l’ancienne. Selon les formules, le «cloud» est susceptible de vous donner accès à une suite bureautique ou à des outils de collaboration.

Piqûre de rappel, un service «cloud» comme Dropbox, Microsoft OneDrive, MEGA ou encore Google Drive s’appuie sur un réseau mondial de serveurs connectés à Internet. C’est comme ça que vos fichiers et vos outils sont disponibles 24 heures sur 24 depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone) connecté à Internet. Vous pouvez les modifier, les consulter, les partager, en ajouter.

Un compte gratuit pour découvrir

Pour découvrir les possibilités du «cloud» en douceur, il est possible de tester des options gratuites comme:

– Un compte Google donne droit gratuitement à 15 GB (gigabytes) de stockage Google Drive.

– Un compte Microsoft donne droit gratuitement à 5 GB de stockage sur OneDrive.

Pour aller plus loin, découvrez ci-dessous les 3 meilleurs services «cloud» sur base de 3 critères spécifiques.

1. Le plus intégré à Windows

Notre choix: Microsoft 365 Personnel. Prix: 7€ par mois ou 69€ par an. Stockage: 1000 GB (gigabytes). Outils: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype.

Le service «cloud» Microsoft 365 Personnel de Microsoft est celui qui s’intègre le plus naturellement à Windows. Cela devient rapidement un réflexe de créer sur le PC de la maison un document Word qui s’enregistre directement sur le stockage en ligne OneDrive. Il est ensuite possible de le modifier sur Word en ligne depuis son smartphone ou son ordinateur au bureau.

Le mariage de la suite bureautique Office et du stockage OneDrive est une combinaison gagnante.

OneDrive est conçu par défaut pour s’intégrer en toute transparence au système d’exploitation Windows. Internet

2. La meilleure synchronisation

Notre choix: Dropbox Plus. Prix: 9,99€ par mois. Stockage: 2000 GB (gigabytes).

Le dinosaure (2007) du «cloud» continue de se concentrer sur les bases de son métier: le stockage et la synchronisation des fichiers en ligne. Dès son installation sur ordinateur, l’application Dropbox crée un dossier facile d’accès sur le disque dur. Il suffira d’y placer des fichiers pour que ceux-ci soient exportés dans le «cloud» en toute transparence.

À défaut de disposer de ses propres outils, Dropbox se fait fort de s’intégrer au mieux à des applications comme Microsoft Office, Google Workspace, Slack, Zoom…

Dropbox concentre en priorité ses efforts sur la synchronisation de la sauvegarde des fichiers de votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette. Internet

3. Le gratuit généreux et crypté

Notre choix: MEGA 20 Go. Prix: gratuit. Stockage: 20 GB (gigabytes).

Le successeur légal de Megaupload table désormais sur le cryptage et la sécurisation. Tous les fichiers stockés dans votre espace «cloud» sont chiffrés avec une clé de cryptage dérivée de votre mot de passe. Et comme MEGA «n’a accès ni à votre mot de passe ni à vos données », les chances sont faibles que vos données soient volées ou détournées.

Dans sa version gratuite, MEGA propose 20 GB (gigabytes) de stockage, ainsi que de nombreuses options de partage.

MEGA crypte vos fichiers avec une clé de cryptage qu’il ne possède pas. Seul votre mot de passe est en mesure d’assurer le décodage des fichiers. Internet

Mais aussi

Google One propose des abonnements «cloud» complets, qui combinent le stockage Google Drive et une flopée d’outils et d’applications. Le stockage payant varie de 100 GB (gigabytes) à 1,99€ par mois à 30.000 GB à 149,99€ par mois.

Pour ceux qui vivent en vase clos dans l’écosystème Apple (iPhone, iPad, Mac), iCloud est la solution de référence. Prix: 5 GB (gigabytes) de stockage gratuit, 50 GB contre 0,99€ par mois, 200 GB contre 2,99€ par mois, 2000 GB contre 9,99€ par mois.