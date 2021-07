Après le sauvetage, place à la réparation et aux recherches, l’évaluation viendra après

Le travail des services de secours et de police se concentrera maintenant sur la localisation des personnes disparues et la réparation temporaire ou définitive des dommages causés aux infrastructures de base, comme l’eau et l’électricité, la mobilité et les communications.

«La reconstruction prendra du temps», a souligné le directeur du centre fédéral de crise, Bart Raymaekers, au cours d’une conférence de presse, en évoquant le paysage de désolation laissé par les eaux.

De nombreuses victimes, soutenues par des volontaires, s’affairent également à nettoyer leur habitation. Le centre de crise a recommandé plusieurs mesures de précaution: vérifier si la lumière du jour est suffisante, quitter la maison en cas d’odeur de gaz, prendre garde aux affaissements de terrain, etc. Par ailleurs, pour ce qui est des assurances, il est conseillé de prendre des photos des endroits endommagés.

Des responsables de la police, de l’armée, et de la Protection civile ont expliqué l’investissement de leur personnel au cours des jours qui ont ravagé une bonne partie de la Belgique. Les pompiers des zones touchées, en particulier en province de Liège, ont reçu le renfort en hommes -environ 100 du 14 au 16 juillet- et matériel d’autres zones, notamment de barques et de plongeurs. La Protection civile a été déployée dans toutes les provinces qui ont été touchées par les inondations. Les deux premiers jours se sont concentrés sur le sauvetage des personnes bloquées par les eaux. Une trentaine d’agents disposant de six bateaux ont été à pied d’œuvre. Ils ont reçu un soutien européen considérable en vertu du mécanisme européen de protection civile actionné pour la première fois en Belgique: 16 bateaux et 80 personnes venues des Pays Bas, 2 bateaux et 6 personnes du Luxembourg, 3 bateaux venant d’Italie ainsi qu’un hélicoptère et 28 personnes, 12 bateaux venant d’Autriche ainsi qu’une équipe de 96 personnes, et 15 bateaux et un hélicoptère venant de France ainsi que 61 personnes. Trois drones ont également été déployés afin de disposer d’une vue des endroits à secourir.

La police locale et fédérale a déployé 5.000 personnes à des fins diverses, qui vont du secours à l’organisation de la mobilité en passant par la protection contre les pillards. Elle a également fourni un soutien aérien, permettant de sauver 21 personnes et une dizaine d’animaux. Le jeudi, un hélicoptère a ainsi pu décoller de Melsbroek en profitant d’une fenêtre d’accalmie. De nombreux agents se sont par ailleurs portés volontaires, certains d’entre eux ont même interrompu leurs vacances, d’autres sont revenus alors qu’ils sont en préretraite.

Une nouvelle tâche s’ouvre pour la police: la recherche des disparus. Une équipe de 75 personnes, dont la «Disaster Victims Identification», va se mettre à l’œuvre, en commençant lundi en province de Liège par Pepinster et le camping d’Esneux particulièrement touchés.

Les centrales 112 ont été très sollicitées. À Liège, en période de pic, pas moins de 900 appels par heure ont été recensés.

La Défense a mobilisé 360 hommes et des véhicules comme des camions à haut châssis, des engins du génie ainsi que des hélicoptères.

L’heure est toujours à l’action. Mais le bilan tant humain que matériel est lourd, et des questions se posent dans les zones sinistrées sur les moyens dont disposaient les services de secours pour faire face à une telle catastrophe. La ministre de l’Intérieur a annoncé la mise sur pied d’une commission d’évaluation, qui se penchera sur différents thèmes, une évaluation de la réforme de la Protection civile sous la législature est quant à elle en cours.

«Nous devons tirer les leçons d’une telle catastrophe», a souligné Mme Verlinden.