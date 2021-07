Liaison E25-E40/A602: réouverture de la portion entre Chênée et Angleur après les inondations

Après cinq jours de fermeture dus aux intempéries, cet important axe routier liégeois rouvre partiellement.

Si le tunnel sous Cointe reste fermé, la Sofico, gestionnaire du réseau routier wallon, annonce la réouverture du tronçon compris entre Chênée et Angleur au trafic local et aux services de secours.

Concrètement, «la portion de la liaison E25-E40/A602 comprise entre l’échangeur n°39 Chênée et l’échangeur n°38 Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile est à présent à nouveau ouverte à la circulation pour permettre au trafic local et aux services de secours de pouvoir accéder plus facilement à la Ville de Liège», indique la Sofico.

La vitesse y est limitée à 70 km/h au lieu de 80 km/h habituellement et «il n’est pas exclu qu’il doive faire à nouveau l’objet de fermetures ponctuelles», précise la société qui invite le trafic de transit à continuer d’éviter la Province de Liège.