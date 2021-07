Le TEC maintient ses services spéciaux pour évacuer les habitants des zones sinistrées

Le TEC a communiqué ce midi. Voici les informations livrées dans son communiqué.

Les pluies diluviennes et les inondations survenues la semaine dernière ont provoqué de nombreux dégâts et perturbé le réseau TEC. En concertation avec les autorités des villes et les gouverneurs des provinces touchées par ces intempéries, le TEC rétablit progressivement la circulation sur son réseau en tenant compte de l’état des voiries.

Le TEC annonce également continuer d’assurer des services spéciaux pour évacuer les habitants des zones sinistrées et les conduire vers des endroits sécurisés.

En mémoire des victimes, le TEC mettra ses drapeaux en berne et participera avec ses clients à la minute de silence nationale fixée ce mardi 20 juillet à 12h00. Les véhicules TEC s’arrêteront de circuler durant cette minute, en toute sécurité. Tout comme la Stib, à Bruxelles.