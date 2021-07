Inondations: la police a ciblé deux zones pour commencer ses recherches de victimes

127 personnes sont toujours portées disparues suites aux inondations. Une centaine de policiers, de spécialites et de techniciens ont débuté ce lundi une phase de recherche de victimes. Deux zones vont être ciblées en priorité.

La police fédérale entre ce lundi dans une phase de recherche structurée des victimes. Elle va commencer à Pepinster et dans le camping d’Esneux en province de Liège, deux endroits où beaucoup de victimes sont recensées. D’autres lieux seront déterminés dans les jours qui viennent. Des chiens pisteurs seront déployés.

Des renforts

Le service «Disaster Victim Identification» (DVI) s’appuiera sur son équipe de 25 personnes qui recevra le renfort de 50 autres personnes issues des laboratoires et des assistants de police, et 25 personnes d’autres disciplines (médecins, odontologues, protection civile).

Un travail en deux volets

Le travail s’articule en deux volets, le premier «ante mortem» qui consiste à collecter des éléments ayant trait aux victimes (vêtements, objets, dentition, etc.) et le second post mortem, qui concerne les éléments liés aux corps retrouvés. Une équipe est chargée de faire la jonction entre ces deux volets selon des standards établis internationalement et particulièrement stricts, selon M. Demesmaeker.

Des endroits toujours dangereux

Cette tâche est difficile et atypique, a fait remarquer le commissaire général, Marc De Mesmaeker. Le nombre de victimes est considérable, le courant a transporté des corps sur des kilomètres et les a sans doute démembrés, bon nombre d’endroits sont en outre toujours dangereux.