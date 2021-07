Andenne : la maison percutée risque de s'effondrer

L’automobiliste qui a foncé dans une maison au point d’en menacer la structure, dimanche, sera inquiété.

Le parquet de Namur a communiqué ce lundi matin à propos de l’accident survenu ce dimanche à Andenne. Pour rappel, une BMW seule en cause a fait une terrible embardée, vers 18h40, sur la N921.

Cinq personnes ont été blessées et hospitalisées. Leurs jours ne sont pas en danger, précise le parquet.

Le conducteur de la voiture sera pour sa part présenté au juge d’instruction. La police et le parquet (qui a désigné un expert automobile) estiment que son comportement au volant a été inapproprié et constitutif d’une entrave méchante à la circulation. Le parquet précise qu’il s’agit d’un homme né en 1978 et habitant la région namuroise.

Des craintes sont par ailleurs émises à propos de la maison emboutie par la voiture: sa stabilité ne serait plus garantie, explique le parquet de Namur.