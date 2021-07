Lionel Messi chipe un record du monde à Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a remporté la Copa América la semaine dernière avec l’Argentine.

Dans la foulée, Messi a posté trois publications sur sa page Instagram après la victoire finale face au Brésil. Dans son premier post, le joueur du FC Barcelone a été photographié seul avec la coupe, avec la légende: «Quelle belle folie!!! C’est génial, Dieu merci!!! NOUS SOMMES DES CHAMPIONS!!!!!! Allez, bon sang!»

Un texte rapide du fond du cœur, après trois finales perdues à la Copa América (2007, 2015 et 2016) et la finale perdue de la Coupe du monde contre l’Allemagne en 2014. La publication a d’ailleurs rencontré un succès monstre sur le réseau social. La publication a reçu plus de 20.7 millions de fois au cours des derniers jours. C’est tout simplement un record historique de like pour une publication sportive, tous réseaux sociaux confondus.

Jusqu’à ce week-end, Cristiano Ronaldo était l’athlète avec le post le plus populaire jamais publié sur Instagram. La superstar portugaise avait posté une photo de lui avec Diego Maradona le 25 novembre dernier, peu après la mort de la légende du football argentin. Ce poste s’élève maintenant à 19.8 millions de likes.