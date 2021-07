INTERVIEW | Kaamelott au cinéma, le retour du roi Arthur Astier: «Pour moi, c’est ça un héros»

Plus de dix ans après la fin de la série culte, Alexandre Astier reprend le costume du roi Arthur pour le premier volet ciné de «Kaamelott».

La patience des fans de Kaamelott a payé. Alexandre Astier offre une suite, une trilogie même, aux aventures d’Arthur et sa bande de bras cassés.

Alexandre Astier, pourquoi situer l’intrigue dix ans plus tard?

Ce n’est pas un calcul. La seule chose que je savais c’est que je ne voulais pas enchaîner tout de suite. J’avais d’autres projets et je savais qu’il fallait que du temps passe. Ça ne marche pas s’il n’y a pas une vraie période où Arthur n’est pas là, où des gens essaient de refaire la table ronde sans y arriver.

Ça permet aussi de mieux coller à votre état d’esprit.

Kaamelott, moi je l’ai écrit à 30 balais, à 40, maintenant j’en ai 47 et je continue à écrire. Alors on n’est forcément pas le même bonhomme. Je ne fais pas que ça mais je sais que ça ne me lâchera jamais, je ferai avancer ça jusqu’au bout. C’est une responsabilité mais en même temps c’est un compagnon de longue route.

Vous aviez envie d’un peu de légèreté après les deux derniers livres, plus sombres?

Je ne pense pas vraiment à ces choses-là. J’écris pour le plaisir, je ne les mets pas dans des catégories. Ce n’est pas l’histoire qui est drôle, ou ce qui se passe, c’est plutôt “comment”. Il y a dans le film des choses assez tragiques d’ailleurs. Un truc m’a fait rire assez vite, c’est que Perceval et Karadoc pratiquent la résistance en sous-sol. Je n’avais pas la moindre idée de ce qu’ils faisaient mais je trouvais que ça collait bien avec leur caractère d’enfants qui jouent.

Vous avez accordé un très grand soin aux costumes, aux décors, c’était un challenge?

On sait très bien faire ça, en France, on a des grands costumiers, des grands décorateurs, des grands chefs opérateurs, ce n’est pas un problème de main-d’œuvre. Mais on doit jouer la carte de l’économie. Tous les jours il faut être malin pour que le moindre centime soit à l’écran, qu’il n’y ait pas de perte de temps, pas de perte de moyens. Il faut aller gratter un peu partout, ne pas faire de voyages inutiles, ne pas employer d’acteurs pour deux minutes. C’est un casse-tête permanent. Ça ne pouvait pas être un film tout à fait bon marché. Après, si les Américains avaient fait ce film, ils l’auraient fait pour près de dix fois le prix que j’ai eu.

C’est ça, finalement, le cinéma, de la débrouille.

Et de la triche. J’ai tourné des plans dans mon garage. Je me suis senti un peu spielbergien parce que je vis depuis mon enfance dans le fantasme que ce gars a retourné des plans des Dents de la mer dans la piscine de sa monteuse. Finalement, du moment que ça passe à l’écran, les moyens que vous prenez pour le faire sont illimités.

Qu’est-ce que la légende d’Arthur, pour vous?

La mythologie, c’est un truc assez beau pour un auteur. La légende du roi Arthur, c’est un grand mur sur lequel des gens ont commencé à poser de grosses pierres, au Xe, au XIIe. Ce mur dessine un roi selon plein de formes, les modes du siècle, les besoins du moment. Du coup, ça reflète vachement les époques, les civilisations. Quand on prend la responsabilité de mettre un petit caillou sur ce mur-là, ce n’est pas anodin. Il y a une forme de responsabilité. Je pense que je suis dans le bon chemin parce que je me force à écrire un Arthur honnête et sincère qui descend parfois dans des tréfonds pas chouettes. Mais, pour moi, c’est ça un héros. Ce n’est pas Captain America, c’est des mecs comme ça, qui en ont marre, comme on en croise tous les jours. Il est discret mais il a sa place dans le mur.

Comédie d’Alexandre Astier. Avec Alexandre Astier. Sortie le 21 juillet.