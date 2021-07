Débrief sportif du week-end: immense Van Aert, Pogacar en jaune, Hamilton gagne à Silverstone, Merhy champion du monde

Entre la victoire de Wout Van Aert sur les Champs-Elysées, le Grand-Prix de F1 en Grande-Bretagne, le rallye d’Estonie et la préparation des Jeux de Tokyo, le week-end sportif a été mouvementé

TOUR DE FRANCE

20e étape

36 ans plus tard! Cela faisait 36 ans, depuis Eric Vanderaerden, qu’un Belge ne s’était plus imposé dans un contre-la-montre au Tour de France. C’est désormais chose faite, avec une monstrueuse victoire de Wout Van Aert qui a relégué son équipier Vindegaard à 15 secondes et Asgreen à 21 secondes.Van Aert a décroché sa deuxième victoire sur ce Tour 2021 après la 11e étape, celle du Mont Ventoux, remportée après un solo de 33 km. Avec cette victoire, le Belge a prouvé à tout le monde qu’il serait un des candidats à battre dans l’épreuve contre le chrono lors des Jeux Olympiques à Tokyo dans quelques jours. Il reste à voir sa capacité de récupération d’ici-là.

21e étape

Sans surprise, le Slovène Tadej Pogacar a terminé en jaune à Paris. La suprise (et quelle surprise!) de ce dimanche était belge. Lors du traditionnel bal des sprinters sur l’avenue des Champs-Élysées, Wout Van Aert a devancé son compatriote Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le maillot vert Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) dans un sprint massif, signant sa 3e victoire sur ce tour, après le contre-la-montre

FORMULE 1

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté son 8e Grand Prix de Grande-Bretagne, le 99e de sa carrière en Formule 1, dimanche à Silverstone et a relancé le suspense au championnat du monde, dans une course marquée par l’abandon de Verstappen. Le Néerlandais a heurté les barrières de sécurité avant de sortir indemne de sa monoplace, après un accrochage dès le premier tour avec Hamilton, son rival pour la couronne mondiale. Hamilton a été pénalisé de dix secondes pour l’accident avec Verstappen. Malgré cette pénalité, le Britannique a réussi à revenir puis à doubler Charles Leclerc (Ferrari) au 50e tour sur 52.

FOOTBALL

16e Supercoupe pour Bruges

Le Club Bruges, champion de Belgique, a remporté la Supercoupe de Belgique de football en battant 3 buts à 2 Genk, vainqueur de la coupe, samedi, au stade Jan Breydel. Menés à la suite du but d’ouverture de Théo Bongonda (44e), les Brugeois ont renversé la situation grâce à Matej Mitrovic (45e+3), Noa Lang (48e, sur penalty) et Clinton Mata (50e). Jere Uronen a réduit l’écart en fin de rencontre (90e+3)

TOKYO 2020

Cinq jours aussi avant le top départ pour les Jeux: entre excitation et crainte de la pandémie.

BOXE

Ryad Merhy (28 ans, 30 victoires, dont 25 avant la limite, 1 défaite) a conservé son titre de champion du monde WBA de boxe des lourds-légers (- 90,719 kg), samedi soir au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

ATHLETISME

Jente Hauttekeete a conquis l’or au décathlon lors des Championnats d’Europe d’athlétisme U20 dans la capitale estonienne Tallinn.Il a terminé avec un total de 8 150 points, un record mondial chez les moins de 20 ans et la quatrième meilleure performance de tous les temps.

Jente Hauttekeete à l’épreuve du javelot lors du décathlon de l’Euro U20 BELGA

TENNIS

MOTEURS

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a terminé à la troisième place du rallye d’Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC, dimanche. La victoire finale est revenue à Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) qui est devenu le plus jeune pilote de l’histoire à remporter une manche du WRC à 20 ans, 8 mois et 18 jours.

BASKET