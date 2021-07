Essayez d’économiser l’eau de distribution

La SWDE annonçait aujourd’hui que l’eau a pu être redéclarée potable sur tout Dinant, sur Beauraing et sur Viesville et Ciney. Les communes desservies par la CILE, en province de Liège, ont de l’eau potable, «sauf bris de conduite» précise Colette Bawin, porte-parole de la CILE, elle-même en train de nettoyer sa cave sinistrée. Pour savoir quel est votre distributeur d’eau et vous assurer que l’eau du robinet est potable, vous pouvez consulter le site aquawal.be, qui vous donne une carte de la Wallonie, ou vous permet de vous situer par code postal.

Où en est-on?

Il y a donc trois cas de figure. S’il y a un bris de conduite, il n’y a plus d’eau.

Ensuite, il y a une eau qui est brune, parce que la conduite est enterrée, qu’il a fallu intervenir dessus… «Quand l’eau est brune, il ne faut pas la consommer.» dit logiquement la porte-parole de la CILE. La compagnie des eaux ajoute du chlore pour tuer les bactéries. Puis un traitement supplémentaire vient désinfecter complètement la conduite. Si cette eau brune s’est accumulée dans vos canalisations, laissez couler, en remplissant des seaux pour les WC, des arrosoirs pour vos fleurs, pour évacuer ces premières eaux.

Parfois, au redémarrage des pompes, quand reprend la circulation de l’eau, on a comme des mini-coupures «à cause des bulles d’air» dit Mme Bawin. «Si vous faites couler cette eau dans un verre, elle apparaît un peu blanche. Rapidement, l’eau laiteuse remonte à la surface et disparaît. C’est la caractéristique d’une eau avec des gouttelettes d’air, à la remise en service. C’est sans danger, on peut la boire.»

Attention au pic de surconsommation

On constate des gros pics de surconsommation d’eau de distribution, ce week-end, à cause du nettoyage des caves… et de toutes les pièces inondées. Colette Bawin conseille aux personnes concernées de valoriser au maximum les eaux alternatives: l’eau de pluie accumulée dans des récipients et citernes, et même aller piocher de l’eau dans les piscines… Et ce afin de réserver l’eau de distribution, potable, en priorité pour l’alimentation. «Le risque est qu’on n’arrive pas à suivre la demande» explique-t-elle.