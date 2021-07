Intempéries: l’Italie également affectée par de fortes pluies

#EINSATZINFO: 18.07.21 - In Prettau fielen in den vergangenen 24 Stunden laut Landeswetterdienst aber beachtliche 50 l/m². Im Video die Ahr bei Sand in Taufers; die Feuerwehren behalten die Situation unter Kontrolle und führen Kontrollfahrten durch. pic.twitter.com/gaPhI0YdIb