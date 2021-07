Intempéries: pas de train entre Namur et Gembloux avant le lundi 26 juillet finalement

Environ 80% des lignes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg souffrent toujours des conséquences des inondations. AFP

Aucun train ne pourra circuler entre Namur et Gembloux avant le lundi 26 juillet, et non ce lundi 19 comme initialement communiqué, en raison des dégâts causés par les fortes intempéries, signale dimanche matin Infrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Environ 80% des lignes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg souffraient toujours des conséquences de ces fortes pluies et des inondations.

Dans le Hainaut, environ 30% des lignes sont encore touchées par des perturbations, pour 45% du réseau impacté au niveau national.

Infrabel prévoit de communiquer une nouvelle mise à jour en fin de journée.

Vendredi, l’entreprise ferroviaire et la SNCB avaient annoncé avoir mis en place un plan de remise en service du trafic ferroviaire, ligne par ligne, après les fortes intempéries. Le trafic reprendra ainsi progressivement sur les lignes touchées entre ce lundi 19 juillet et le 30 août prochains. Les trains rouleront à vitesse réduite à certains endroits. Là où le trafic ferroviaire ne peut pas encore reprendre, des bus de remplacement seront mis en circulation, dans la mesure du possible.

Toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site internet de la SNCB.