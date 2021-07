VIDÉO | En vacances, les joueurs anglais mettent l’ambiance

Certains joueurs anglais profitent du bon temps pendant leurs vacances.

La finale perdue face à l’Italie à l’Euro le 11 juillet dernier semble déjà loin pour les Anglais. En vacances depuis quelques jours, certains joueurs des Three Lions relâchent la pression. C’est le cas notamment de Kyle Walker, Mason Mount, Declan Rice, Ben Chilwell, Jack Grealish, Luke Shaw, Kalvin Philips et Ben White, qui ont décidé de partir prendre du bon temps ensemble à Mykonos. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la bonne humeur est au rendez-vous. Kyle Walker, le joueur de Manchester City, n’a pas hésité à chanter «Sweet Caroline» torse nu. Drôle et sympa!