Stéphane Heulot, ancien maillot jaune du Tour, s’en prend à Tadej Pogacar: «Je suis interpellé quand je vois ses performances»

L’ancien maillot jaune du Tour de France s’est exprimé au sujet des prestations de Tadej Pogacar.

Le Français Stéphane Heulot, ancien maillot jaune du Tour de France en 1996, a un avis bien tranché sur les récentes prestations de Tadej Pogacar. L’ancien coureur de 50 ans, aujourd’hui à la tête d’un centre de formation de cyclistes près de Rennes, estime «archi normal de douter de Pogacar et des autres». Heulot va même plus loin. Avant lui, certains ont voulu croire en Lance Armstrong ou Bjarne Riis. La suspicion est générale et c’est mérité. Tous les patrons d’équipes doivent être paranoïaques et se dire: «Qu’est-ce qui me prouve qu’untel ou untel est clean?» Je suis logiquement interpellé quand je vois les performances de Pogacar, a-t-il indiqué chez nos confrères de RMC Sport. Nous sommes tous influencés par le passé.»

Pour Stéphane Heulot, les contrôles négatifs ne peuvent pas tout justifier. «Combien de contrôles positifs a subi un certain coureur américain (NDLR: Lance Armstrong) dans les années 2000? Un seul, qui fut étouffé. Et des types comme Alejandro Valverde ou Ivan Basso, pris dans des affaires à la suite d’enquêtes policières? Aucun. Alors le coup des contrôles négatifs pour tout justifier… Rajoutons qu’il y a des gens très haut placés qui diront qu’en ce moment tout va bien, car ils ont besoin, pour être réélus, des voix de petits pays de l’Est qui comptent autant que celles des pays traditionnels de vélo. Personne n’a intérêt à ce que le système explose. C’est quand même prodigieux qu’on ne se pose pas de questions. Il n’y a pas besoin de s’appeler Pogacar pour être soupçonné de triche.» Ce dimanche, Tadej Pogacar devrait remporter, à 22 ans, sa deuxième Grande Boucle.