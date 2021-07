Intempéries: l’armée reste mobilisée pour aider les victimes des inondations

L’armée est restée mobilisée ce samedi pour aider les victimes des inondations, indique la Défense en soirée.

En région liégeoise, une cinquantaine de militaires participent toujours au déblayage et au nettoyage à Liège même, Trooz et Esneux. Dix-huit autres sont présents à Limbourg et Pepinster. Jusqu’à 14h00, l’armée était également active à Verviers. Elle y fournit pompes, camions et excavatrices.

Dans la province de Namur, des dizaines de militaires travaillaient depuis vendredi à la reconstruction de la route àThon-Samson. Ils y ont également construit une digue pour protéger les habitations et ont pompé l’eau des caves.

Dans la province de Luxembourg, 4 militaires coordonnent le hub logistique de Marche-en-Famenne tandis que dans le Brabant wallon, une quarantaine d’entre eux participent au déblayage et au nettoyage des zones touchées.

Plusieurs hélicoptères sont également en stand-by sur les bases de Beauvechain et Bierset. Un hélicoptère de la protection civile française, lui, est stationné à Liège, au côté d’un appareil italien.

Enfin, la caserne de Spa est prête à accueillir des sinistrés pour la nuit, précise la Défense.