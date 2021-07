Intempéries: seuls la Mehaigne et ses affluents restent en phase d’alerte de crue samedi soir

Après plusieurs jours d’alerte de crue, les niveaux des cours d’eau s’orientent à la baisse un peu partout en Wallonie.

Les niveaux des cours d’eau en Wallonie continuaient à être orientés à la baisse samedi soir, seule la Mehaigne et ses affluents dans les provinces de Namur et de Liège restant en phase d’alerte de crue, selon le dernier bilan de la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques publié peu avant 19h00.

Dans la plupart des provinces, «les niveaux sont orientés à la baisse et la tendance va se poursuivre dans les prochaines heures», précise le service public wallon.