Van Aert «va essayer de faire le sprint» sur les Champs-Élysées

Le cycliste belge, vainqueur de la 20e étape, va désormais essayer de s’imposer pour la première fois sur les Champs Elysées.

Wout van Aert (BEL/Jumbo), vainqueur du contre-la-montre de la 20e étape du Tour de France: «C’est fou quand même! Ce n’est pas une étape quelconque, elle faisait partie de mes objectifs. J’étais déjà concentré dessus pendant les dernières étapes de montagne. J’ai gagné une étape de montagne la semaine dernière (la onzième, NDLR), j’avais déjà gagné des sprints massifs et maintenant je remporte un contre-la-montre sur le Tour de France. Je suis très heureux. On n’a plus que quatre coureurs (dans l’équipe Jumbo) mais on a gagné trois étapes et Jonas est deuxième du général. Je veux essayer de faire le sprint demain (dimanche), c’est une étape spéciale. Gagner sur les Champs, c’est quelque chose que chaque coureur veut. Je ne veux pas rater ma chance quand elle se présente.»

Stefan Küng (SUI/Groupama-FDJ), quatrième du contre-la-montre: «Je voulais absolument gagner aujourd’hui et je me sentais très bien, j’étais archi-motivé au départ. Peut-être trop, parce que je suis parti trop fort et puis je l’ai payé. Je suis un spécialiste, je sais ce que je dois faire. Mais je suis parti trop fort et une fois que tu te mets dans le rouge, tu ne récupères jamais sur un chrono comme ça. J’ai souffert deux fois plus aujourd’hui qu’à Laval (5e étape, le premier chrono du Tour). J’ai fini plus rapidement à Laval, parce que j’avais mieux géré. Je sais que la condition est là, j’ai l’impression de bien récupérer, mes jambes étaient super aujourd’hui, je suis confiant pour (les Jeux olympiques de) Tokyo.»