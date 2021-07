Pas de finale en double pour Kimberley Zimmermann

La Belge et sa partenaire néo-zélandaise n’ont pas réussi à accrocher sa première finale WTA.

Kimberley Zimmermann et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale du tournoi de tennis WTA 250 de Lausanne, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars. Zimmermann, 138e mondiale en double, et Routliffe, 140e mondiale en double, ont été battues par la paire suisse formée par Susan Bandecchi (WTA 429 en double) et Simona Waltert (WTA 235 en double), samedi, en demi-finale, 7-6 (7/4), 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes.

Zimmermann, 25 ans, visait une première finale sur le circuit WTA. Elle compte à son palmarès des titres sur le circuit ITF: deux en simple et dix-sept en double.

En finale, Bandecchi et Waltert affronteront soit la paire tête de série N.3 formée par la Japonaise Eri Hozumi et la Chinoise Zhang Shuai, soit le duo composé de la Norvégienne Ulrikke Eikeri et la Grecque Valentini Grammatikopoulou.

La finale du simple opposera la Slovène Tamara Zidansek (WTA 50), tête de série N.1, qui a éliminé Maryna Zanevska (WTA 193), à la Française Clara Burel (WTA 125).