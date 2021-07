Inondations: trois corps retrouvés sur la commune d’Esneux et une autre victime à Hamoir

Le bilan des victimes continue de grimper après les inondations vécues en province de Liège. Samedi à 15h30, trois corps sans vie avaient été découverts à Esneux et une victime était à déplorer à Hamoir.

Du côté d’Esneux, le plan d’évacuation est arrivé à son terme vendredi soir à 22h00. Désormais, les secours font le tour des habitations: «Après deux premières victimes, un troisième corps a été retrouvé vers 14h00. Le risque est que ce bilan augmente au fil des heures», redoute la bourgmestre Laura Iker.

La commune reste difficilement accessible et les autorités demandent à la population de ne pas se déplacer pour permettre le nettoyage et le déblayage. Des sociétés privées ont proposé leur aide et plusieurs conteneurs sont utilisés pour permettre aux riverains de se débarrasser de leurs déchets. Deux centres accueillent en outre les personnes sinistrées.

Durant cette période sombre, Laura Iker tient à souligner la solidarité collective qui existe à Esneux. Un soutien également perçu avec la venue de pompiers italiens - qui, selon l’agence de presse italienne Ansa ont sauvé une quarantaine de personnes à Tilff - français, autrichiens ou encore néerlandais. «Depuis ce samedi, nous pouvons aussi compter sur l’apport de 25 militaires et du SPW», précise la maïeure.

À Hamoir, le bourgmestre f.f. Michel Legros a confirmé le décès d’une septuagénaire à Comblain-la-Tour, comme l’indique Sudpresse. «La malheureuse nouvelle est tombée aux alentours de 23h30 la nuit dernière. Nous espérions éviter ce genre de drame, mais ce n’est pas le cas.»

Michel Legros met cependant en évidence le travail titanesque réalisé par l’ensemble de la population et des secours sur le territoire. «La décrue est importante et nous sommes entrés dans la phase de nettoyage. Nous constatons une incroyable solidarité sur place avec des soutiens techniques, matériels et humains. C’est magnifique de voir cela dans ces moments si douloureux.»