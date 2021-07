Une seconde victime des inondations en province de Namur

Secouru par les pompiers alors qu’il était emporté par la crue de la Biesme, un habitant de Mettet vient de décéder à l’hôpital où il était hospitalisé dans un état critique.

Jeudi matin, au plus fort de la crue de la Biesme, affluent de la Sambre, le responsable de l’étang de pêche à la rue du Moulin Botte, à Biesme (Mettet). André Burton, avait été emporté. Il avait glissé et dérivé dans l’eau furieuse sur quelques dizaines de mètres. Il avait fallu les efforts redoublés de plusieurs hommes, témoins du drame, et de deux pompiers de la zone Val de Sambre, pour l’extraire de la Biesme devenue torrent. Le sauvetage avait été long et délicat, à cause de la violence rare du courant. M. Burton était resté plus d’une demi-heure dans l’eau, il avait avalé beaucoup d’eau. Intubé sur place, il avait été hospitalisé dans un état critique. Il est malheureusement décédé ce samedi matin. Il allait avoir 70 ans.

Il s’agit de la seconde victime de ces inondations d’une gravité sans précédent en province de Namur. Jeudi, un résident du camping de Roly (Philippeville) avait déjà trouvé la mort. Piégé par la puissance des flots, il avait été aspiré dans une conduite passant sous une voirie.