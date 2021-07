Solidarité: des besoins en électroménager et matériel de nettoyage

Quelle générosité! Les centres qui réceptionnent les dons de citoyens en province de Luxembourg sont débordés de colis. Plusieurs camionnettes sont parties ce matin vers les zones sinistrées dans le nord de la province, en province de Liège et dans le Namurois.

Plusieurs centres, comme celui de Neufchâteau ou de Marbehan, ne réceptionneront plus les dons en vêtements et vivres non périssables. Même chose à Bertrix. Pourquoi? Comme d’autres centres, ils sont en contact direct avec les CPAS et Communes sinistrées. Les besoins en vêtements et en vivres sont répondus.

Par contre, d’autres besoins tout aussi urgents se font sentir. Notamment en petits électroménagers, comme le signale Christophe Vangoethem, président du CPAS de Neufchâteau, sur les réseaux sociaux: «Nous ne collectons plus que les petits électroménagers (cafetière, frigo, four, etc), propre et en état de marche évidemment. Les petits électroménagers sont des denrées rares et très recherchées en attendant les assurances.»

Même chose au SI de Marbehan, qui réceptionne les dons de la région. Michaël Pops, du SI, nous a contactés: «Des camionnettes sont parties ce matin pour Verviers, Wanze, La Roche, Rendeux. Une autre partira encore cette après-midi. On arrête les collectes de vivres et vêtements. À partir de lundi, les collectes reprendront uniquement pour de l’électroménager, des produits de nettoyage, des jeux, du nécessaire de toilette…»

À Bertrix aussi, même son de cloche. La collecte est interrompue ce week-end au vu de l’immense générosité des citoyens.

À noter que sur la région de Libramont, la Haute École Robert Schuman a aussi lancé une collecte, en coordination avec le centre de crise provincial. Toutes les informations sur cette collecte en cliquant ici.