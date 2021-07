Inondations: La situation reste critique à Halen et Rotselaer

Le risque d’inondation reste présent ce samedi dans certaines parties du Brabant flamand et du Limbourg. Les entités de Halen et Rotselaer sont dans une situation qualifiée de critique par l’Agence flamande de l’environnement.

Des maisons sont toujours menacées d’inondation à proximité des bassins du Démer, de la Meuse et de la Dyle. Bien qu’il ne pleuve plus, et que les prévisions de l’Institut royal météorologique soient optimistes, d’importantes quantités d’eau arrivent toujours en amont et certains bassins d’attente sont presque pleins. Les niveaux d’eaux sont très élevés dans le Limbourg et dans le Brabant flamand, certains cours d’eau ont un peu débordé de leur lit.

À Rotselaer, la Winghe continue de grossir, le pic de crue devrait être atteint dans la nuit de samedi à dimanche. À Halen et Herck-la-Ville, la Gette et la Fleppe menacent, le pic est également encore attendu. Du côté de Maaseik, le bourgmestre craint une montée des eaux souterraines et les habitants sont appelés à évacuer.

Il faudra des jours avant un retour à la normale, même si les prévisions météos annoncent une semaine sèche et ensoleillée.