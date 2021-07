Lille célèbre la Belgique, ce week-end et le 21 juillet

La capitale des Hauts-de-France vous gâte ces samedi 17, dimanche 18 et mercredi 21 juillet à l’occasion de la fête nationale.

L’agence d’attractivité Hello Lille, la Fédération lilloise du commerce, de l’artisanat et des services, l’Office de tourisme et la Ville de Lille organisent un week-end dédié à l’accueil festif de leurs voisins belges! Les 17, 18 et 21 juillet 2021, jour de la fête nationale belge, Lille se mettra aux couleurs de la Belgique et rendra hommage à ses clients et touristes belges, coutumiers des virées shopping.

Au programme: visites guidées et insolites de la ville de Lille, mise en couleur des vitrines et des rues commerçantes, de la galerie du Printemps et du centre commercial Westfield Euralille, parcours shopping et dégustation chez les commerçants!

Visites et découvertes de la ville de Lille

– En partenariat avec Tradi’balade, les Belges pourront profiter d’une visite insolite du Vieux-Lille à bord d’une 2CV. Rendez-vous place Rihour de 11 heures à 18 heures. La balade est gratuite sur présentation d’une pièce d’identité belge.

– En partenariat avec l’Office de tourisme de Lille, il sera également possible de parcourir la ville de Lille confortablement installé dans un car décapotable à bord du City Tour. Inscription gratuite à l’Office de tourisme (aussi place Rihour), sur présentation d’une pièce d’identité belge.

Tout le week-end, les commerçants et les hôtels mettront à l’honneur la Belgique à travers leur décoration de vitrine mais aussi en proposant, en plus des soldes, un accueil privilégié aux petits soins: dégustations, cadeaux ou offres spéciales.

Lille aux couleurs belges

Dès la nuit tombée, la Grand-Place de Lille mais aussi la rue Gambetta porteront fièrement les couleurs de la Belgique. Côté accessibilité du centre-ville, les rues du centre et le Vieux-Lille sont piétonnes tous les samedis de 11 heures à 19 heures. Concernant la rue de Gand du Vieux-Lille, celle-ci est piétonne le samedi et le dimanche de 11 heures à 23 heures et également la semaine du mardi au vendredi de 17 heures à 23 heures.