Inquiétude pour l’environnement à Wavre: «Du mazout s’est échappé des cuves»

Hier soir, le centre-ville était toujours en partie sous eaux et sans électricité.

Il faut dire que l’épisode que la ville vient de connaître est réellement exceptionnel: la Dyle a atteint un niveau record de débit de 35m3 d’eau par seconde, mesuré à la station de Bierges.

L’échevin Des Travaux Paul Brasseur précise: «Pas mal de mazout s’est échappé des cuves des habitations et commerces et s’est répandu dans les rues. C’est inquiétant pour l’environnement. Mais le personnel communal est mobilisé et les offres d’aides affluent en très grand nombre».

«Les équipes de nettoyage des voiries vont s’activer dès ce week-end et on évaluera les dégâts.»

L’échevin se félicite du travail accompli par la police et les pompiers de la zone de secours. Mais ajoute: «Le travail ne fait que commencer».