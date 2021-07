VIDÉO | Furieux, Cavendish s’énerve contre ses mécaniciens avant le départ

Avec quatre victoires remportées sur ce Tour de France 2021, on pourrait croire Mark Cavendish plus détendu que jamais. Il n’en est rien.

Mark Cavendish ne s’est pas présenté dans la zone presse hier matin avant le départ de la 19e étape. La raison de son absence est désormais connue. Sur Twitter, des images de Cavendish particulièrement remonté sur ses mécaniciens ont fait surface. Visiblement pas satisfait de son vélo, le Britannique s’est énervé et a repoussé violemment son outil de travail. Il s’est ensuite dirigé vers son bus.

Mark Cavendish, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/lls0NyJofM — Max Vanhove (@MaxBets001) July 16, 2021

Des excuses

Après l’étape, Cavendish s’est excusé sur Instagram auprès des mécaniciens. On le voit poser sur une photo avec l’homme en question.. «Beaucoup d’entre vous auront vu la vidéo du départ aujourd’hui (NDLR: hier). (...) Il y a eu quelques problèmes avec mon vélo ce matin. Néanmoins, je n’aurais pas dû réagir de cette manière, et certainement pas aussi publiquement. Je suis ami avec les mécaniciens depuis longtemps, et ils travaillent sans cesse pour assurer que nous sommes en sécurité. Même s’ils savent à quel point je peux être tendu quand je suis stressé, personne, en particulier ceux qui se soucient de vous, ne mérite d’élever la voix contre cela. L’un des plus grands facteurs de succès chez Deceuninck-Quick.Step est que nous sommes une famille. Nous nous aimons et nous nous soucions les uns des autres. Les conversations doivent rester au sein de la famille. Nous avons maintenant parlé de l’incident et en tant que groupe, nous ferons de notre mieux avec le Wolfpack pour terminer avec succès le Tour.»