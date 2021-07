Face au sinistre, Jodoigne a du cœur: «C’est dans ma nature de venir en aide»

Une action de solidarité pour les victimes d’inondations recueille un vif succès. Les dons (sauf les vêtements) sont toujours possibles ce samedi.

Tout est parti ce jeudi face aux intempéries, d’une idée de Pascal Hance, administrateur de la page Facebook citoyenne Jodoigne Forum. En étroite collaboration avec ses compères des quatre autres pages Facebook jodoignoises (Jodoigne Blablas , Jodoigne Pour Tous, Jodoigne Ville qui Bouge et La Gazette de Jodoigne), l’idée à germer de mobiliser les «amis» pour une grande action: ‘Solidarité Jodoigne inondations.’

Le dire c’est bien, le faire et... l’organiser, c’est mieux. En un rien de temps, la machine s’est mise en marche, une salle (Saint-Lambert) a été trouvée, et il n’était certainement pas question de reculer.

Le but? «Face aux pertes importantes de sinistrés un peu partout dans le pays, on a lancé un appel pour obtenir des vêtements, des chaussures, des jouets, de petits appareils électroménagers, de la vaisselle ou tout autre objet du quotidien.» Ce vendredi, la permanence était ouverte dès midi mais... à 10 heures, les premiers dons arrivaient.

Quand je fais le bilan de la journée, je ne peux dire qu’une chose: Jodoigne a du cœur!

Au terme de la journée, Pascal Hance n’en revient pas! «C’est inespéré. Nous avons reçu de quoi faire des centaines de sacs. Même des commerçants ont participé avec des fournitures logistiques gratuites (Étiquettes, cintres,...). Quand je fais le bilan de la journée, je ne peux dire qu’une chose: Jodoigne a du cœur!»

L’aide des scouts

Et ce n’est pas peu dire puisque du côté des scouts, la 914 de Jodoigne s’est mobilisée aux côtés des administrateurs des pages Facebook jodoignoises. «Nous devions en principe être en camps depuis jeudi avec les scouts et les guides, indique Bertrand Renard, membre du ‘clan’ de la 914. Ce matin, je me suis dit, on ne va pas rester à attendre, on pourrait se rendre utile. J’ai contacté la Croix-Rouge qui m’a dirigé vers Pascal Hance…»

Le temps de mobiliser ses troupes, une douzaine de scouts se sont donc rendus à la salle Saint-Lambert pour une aide plus que bienvenue face à l’afflux de dons. «Nous avons aidé au tri des vêtements: adultes, homme, femme, enfant,... On a ensuite tout rangé et préparé les sacs. Un sacré boulot, cela fait plaisir de venir en aide. Au départ, c’était timide mais une fois 13 heures une dizaine de voitures sont arrivées en même temps et jusqu’au soir, cela n’a plus arrêté!»

Ce vendredi soir, Bertrand était heureux de démontrer que les scouts peuvent être utiles! Pascal Hance se félicite de l’élan. L’instigateur est parvenu à coordonner le tout avec succès. «C’est dans ma nature de venir en aide, j’aime ma ville, j’ai aussi l’expérience avec l’armée et SOS Bénin. On essaie de valoriser tout le potentiel de la Ville et j’ai la confiance de tous les acteurs locaux. Il faudra à présent déterminer avec la Croix-Rouge où distribuer ces nombreux dons.». La 914 ayant eu de l’aide dans son premier camp du côté de Viroinval, touché par les inondations. Voilà peut-être une piste...

Grâce aux scouts, l’espace a été géré et on peut encore accueillir des dons, mais plus des vêtements, on sature. Ce samedi, les organisateurs de l’action attendent encore, de 12 à 19 heures, des appareils électroménagers, des vivres non-périssables, des jouets, livres, TV, déco, meubles,…