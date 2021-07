Polémique sur le Tour de France: trois coureurs lancent une enquête, des vélos et boissons suspectés

Selon le quotidien suisse Le Temps, trois coureurs du Tour de France ont révélé que certaines équipes avaient des comportements suspicieux.

Le climat semble être de plus en plus délétère au sein du peloton de la Grande Boucle. Après les suspicions autour des victoires écrasantes de Tadej Pogacar, les chutes à n’en plus finir et la perquisition dans l’hôtel Bahrain Victorious mercredi soir, une énième polémique est venu entacher la fête. Ainsi, selon le journal suisse Le Temps, trois coureurs auraient mené leur propre enquête auprès de leurs pairs pour tenter d’éclaircir quelques secrets. Une petite bombe.

Sous couvert d’anonymat, ils confient avoir remarqué «un bruit étrange» provenant des vélos de quatre équipes bien précises: Team UAE-Emirates du maillot jaune Tadej Pogacar, Deceuninck-Quick-Step de Mark Cavendish (maillot vert) et Julian Alaphilippe, Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard (actuel 2e du général) et Team Bahrain Victorious, leader du classement par équipes. «Ça provient des roues arrière, confie l’un d’eux. Un bruit métallique étrange, comme une chaîne mal réglée. Je n’ai jamais entendu ça nulle part.» Un autre embraie. «On ne parle plus d’un moteur dans le pédalier ni d’un système d’électroaimant dans les jantes des roues, mais d’un appareil caché dans le moyeu, détaille-t-il. On parle aussi d’un récupérateur d’énergie via les freins. L’inertie est stockée comme en Formule 1.»

Et la polémique ne s’arrête pas là puisque, toujours selon la même source présente au sein du peloton, l’attitude des coureurs d’une certaine équipe (dont le nom n’est pas cité) se cachant pour se désaltérer en fin d’étape éveille quelques soupçons. L’un des coureurs enquêteurs confie avoir interrogé un de ses pairs évoluant dans cette formation pour lui demander le contenu de la mixture. «Il m’a dit qu’il ne savait pas ce qu’il buvait mais que je n’étais pas le premier à lui poser la question», confie-t-il au Temps. Ambiance, ambiance...