Inondations: «Jusqu’à 4h du matin, on a frôlé la catastrophe à Amay»

Des caves à nouveau inondées à Ampsin et Bende. Un débit et un niveau de la Meuse record. On s’est fait très peur à Amay dans la nuit de jeudi.

Vendredi en fin d’après-midi, les autorités amaytoises ont levé la cellule de crise après une nuit sous une grosse pression. «Cela a été un énorme stress jusqu’à 4 h du matin, évoque Jean-Michel Javaux, le bourgmestre d’Amay. Pour vous situez, lors des énormes inondations de 1994-1995, le débit de la Meuse était de 2 100 m3 par seconde alors qu’il est de plusieurs centaines en temps normal. Ce vendredi à 3 heures du matin, il était de 2 300 m3 par seconde! Sur les quais à Flône et à la cité Rorive, il restait 40 à 50 centimètres avant que la Meuse déborde. Et là, il aurait fallu évacuer les quartiers de la Cloche et Rorive. Soit un millier de personnes. Heureusement, la décrue a ensuite débuté.»

Bende, Ampsin, Ombret

Sur les quais et la chaussée à Ampsin, il y a tout de même eu de l’eau dans les rez-de-chaussée et les caves. «Malheureusement, les mêmes personnes ont de nouveau été touchées dans le quartier de Bende et dans le centre d’Ampsin, avec pas mal de dégâts matériels, continue le bourgmestre. Ombret-centre et la grand-route ont aussi été touchés, mais heureusement rien de comparable avec ce qu’ont dû endurer d’autres communes. La police, les soldats du 4e Génie et les services communaux ont aussi fait le tour des maisons isolées par les eaux pour être certain que personne n’était en danger.»

La journée de ce vendredi a été consacrée aux vidanges de caves et autres nettoyages. Des scènes qui n’appartiennent malheureusement pas à un passé lointain pour nombre d’Amaytois. «On a aussi vu une belle solidarité avec divers dons pour les sinistrés de la commune et alentours. Des bénévoles ont aidé à mettre des sacs de sable, à surélever des meubles, à vider des caves», salue Jean-Michel Javaux qui insiste sur le fait que l’eau est toujours potable sur l’entité amaytoise.